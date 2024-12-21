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В Приморье школьница сорвалась с крыши заброшенного здания

В Приморье школьница гуляла по заброшенному зданию и упала с крыши
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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней, девочка упала с крыши заброшенного здания. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошел вечером 19 декабря, 14-летняя девочка вместе с тремя друзьями обследовала заброшенную постройку на улице Сибирцева. Дети пробрались на крышу, в какой-то момент ветхая конструкция обвалилась под ногами у школьницы.

Несовершеннолетняя упала с высоты второго этажа. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. Подробности о ее состоянии неизвестны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Чувашии устанавливаются обстоятельства падения ребенка в открытый люк, девочку бросился спасать отец, ему пришлось спрыгнуть в колодец, чтобы вытащить ребенка. Шестилетняя девочка наступила на канализационный люк и провалилась на глубину около полутора метров.

Ранее нож вошел в мозг трехлетнему ребенку после неудачного падения.

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