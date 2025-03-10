В Тверской области подросток получил травму, упав со второго этажа заброшки

В Тверской области школьник госпитализирован после падения в заброшенном здании

В Кимрском муниципальном округе подросток получил серьезную травму головы, гуляя с приятелями в заброшенном здании. Об этом сообщает прокуратура Тверской области.

Инцидент произошел 9 марта в поселке Центральный, трое подростков пробрались в заброшенное здание по улице Мира. В какой-то момент один из мальчиков упал с высоты второго этажа.

Пострадавший получил травму головы, он госпитализирован, подробности о состоянии несовершеннолетнего неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливает областная прокуратура.

До этого сообщалось, что в Елизово Камчатского края следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик упал с третьего этажа заброшенной постройки. 11-летний школьник вместе с приятелем исследовал постройку и забрался на крышу здания. По неосторожности подросток упал с высоты третьего этажа, пострадавший выжил, с травмами он госпитализирован.

Ранее школьница разбилась в заброшенном здании в Петербурге.