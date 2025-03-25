Мужчин с автоматами и гранатами задержали в Белгородской области

ФСБ задержала в Белгородской области двух мужчин с автоматами и гранатами

Сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области двух мужчин с автоматами Калашникова и гранатами. Об этом сообщил Telegram-канал «Блэтгород» со ссылкой на спецслужбу.

Где они были задержаны и откуда у них оружие, в ФСБ не уточнили.

Сотрудники спецслужбы подозревают жителей приграничного Краснояружского района в незаконном обороте оружия. Во время задержания у них были обнаружены три автомата Калашникова, шесть гранат, противопехотная мина, более 2,5 тысячи патронов и штык-ножи.

Экспертиза подтвердила, что это боевое оружие. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Сами подозреваемые настаивают, что не собирались использовать оружие в преступных целях.

13 марта РИА Новости сообщало, что сотрудники ФСБ задержали 49-летнего белгородца, которого подозревают в подготовке теракта в городе Валуйки. По данным ФСБ, он передавал информацию о расположении и передвижениях российских военных в приграничной зоне. Также он планировал совершить диверсию, отравив российских военных.

Ранее в Калужской области арестовали двух подростков по делу о поджоге на ж/д путях.