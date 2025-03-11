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ФСБ задержала жителя Белгорода, планировавшего отравить военных

ФСБ задержала с поличным жителя Белгорода, планировавшего теракт в Валуйках
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали белгородца, который готовил теракт в городе Валуйки. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, 49-летний задержанный связался с запрещенной в России террористической организацией. По заданию кураторов он собирал и передавал информацию о расположении и передвижениях российских военных в приграничной зоне. Также он планировал совершить диверсию, отравив российских военных.

На подозреваемого завели уголовное дело по статьям «Госизмена», «Попытка участия в деятельности террористической организации», «Приготовление к теракту», «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого Херсонский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 23-летнего украинца Олега Ращупкина по статье о шпионаже. По данным суда, осенью позапрошлого года Ращупкин на территории Херсонской области собирал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооруженных Сил РФ.

Ранее волонтера обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.

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