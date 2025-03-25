На Сахалине самолет вернули в аэропорт вылета из-за технической неисправности

Борт, летевший из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск, вернули в аэропорт вылета, пострадавших нет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

По информации ведомства, уже через несколько минут после взлета пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи с технической неисправностью.

«Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что пилота «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова, который был в составе экипажа самолета, совершившего в 2023 году аварийную посадку в поле в Новосибирской области, уволили из авиакомпании. В компании заявили, что мужчину признали не годным к выполнению функций коммерческого пилота по результатам прохождения Центральной врачебно-летной экспертной комиссии.

По словам представителя «Уральских авиалиний», пилоту предложили рассмотреть вариант устройства на наземную работу, но он отказался.

Ранее в США самолет пришлось разворачивать в небе из-за пилота, забывшего дома паспорт.