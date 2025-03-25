В США самолет пришлось разворачивать в небе из-за пилота, забывшего дома паспорт, пишет CNN.

Лайнер Boeing 787 авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Лос-Анджелеса в Шанхай, был вынужден вернуться в Сан-Франциско после того, как стало известно, что один из пилотов забыл паспорт.

Перевозчик организовал новый экипаж, который доставил пассажиров в Шанхай в тот же вечер, однако рейс задержался на шесть часов. Пассажирам были предоставлены талоны на питание и компенсация.

Китайская пассажирка Ян Шухань рассказала, что слышала «разочарованный голос» пилота по громкой связи, который признался, что забыл документ.

Эксперты отмечают, что подобные ошибки недопустимы для крупной авиакомпании, такой как United Airlines, и могут привести к значительным финансовым потерям. Инцидент также поднимает вопросы о дисциплине и внимательности в работе экипажа.

Ранее в Англии были подняты истребители после сообщения о бомбе на борту гражданского самолета.