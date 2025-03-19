В Братске бродячая собака искусала трехлетнего мальчика

Mash: в Братске бродячая собака напала на женщину с ребенком

В Иркутской области трехлетний ребенок пострадал от нападения бродячей собаки по дороге из детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в парке возле жилых домов по улице Обручева. Мать с трехлетним сыном шла из детского сада, женщина заметила стаю собак, лежавших на выброшенном матрасе.

Животные не проявляли агрессии, в какой-то момент один из псов подбежал к мальчику и вцепился ему в плечо. Мать сумела отогнать животное и отвезла ребенка в больницу. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело о халатности, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кировской области ребенок попал в больницу после того, как собака вцепилась ему в лицо. Первоклассник катался на ватрушке, когда на него напал пес. Агрессивный зверь схватил ребенка за капюшон, затем вцепился в лицо. Вскоре собаку удалось прогнать. Первоклассник попал в больницу, ему наложили три шва и отпустили домой, ребенок восстанавливается.

Ранее агрессивный корги прокусил ногу петербурженке, когда та шла по делам.