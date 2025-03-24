В Британии впервые выявили случай птичьего гриппа у овец

В Великобритании впервые выявили случай заражения овцы птичьим гриппом. Об этом пишет The Guardian.

Случай заражения был выявлен в британском Йоркшире в результате запланированной проверки, связанной с тем, что в загоне для овец ранее содержались птицы, у которых был выявлен птичий грипп. Подчеркивается, что из всего стада заражена оказалась только одна овца и риск для домашнего скота и общественности остается низким.

После выявления заражения больное животное было изолировано. Ветеринары призвали фермеров сохранять чистоту и сообщать о любых признаках заражения в Агентство по охране здоровья животных и растений.

До этого стало известно, что вирус птичьего гриппа может выживать в сыре два месяца.

Чтобы проверить, может ли окисление молока инактивировать вирус птичьего гриппа, ученые изготовили несколько вариантов мини-сыров и «подселили» к ним H5N1. Сыры производились на трех уровнях pH (кислотности): от наименее кислого (6,6) до наиболее кислого (5,0).

Ранее Роспотребнадзор выявил мутацию вируса птичьего гриппа в Сахалинской области.