Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии впервые выявили случай птичьего гриппа у овец

Guadrian: в Великобритании впервые выявили случай заражения овцы птичьим гриппом
close
czjonyyy/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании впервые выявили случай заражения овцы птичьим гриппом. Об этом пишет The Guardian.

Случай заражения был выявлен в британском Йоркшире в результате запланированной проверки, связанной с тем, что в загоне для овец ранее содержались птицы, у которых был выявлен птичий грипп. Подчеркивается, что из всего стада заражена оказалась только одна овца и риск для домашнего скота и общественности остается низким.

После выявления заражения больное животное было изолировано. Ветеринары призвали фермеров сохранять чистоту и сообщать о любых признаках заражения в Агентство по охране здоровья животных и растений.

До этого стало известно, что вирус птичьего гриппа может выживать в сыре два месяца.

Чтобы проверить, может ли окисление молока инактивировать вирус птичьего гриппа, ученые изготовили несколько вариантов мини-сыров и «подселили» к ним H5N1. Сыры производились на трех уровнях pH (кислотности): от наименее кислого (6,6) до наиболее кислого (5,0).

Ранее Роспотребнадзор выявил мутацию вируса птичьего гриппа в Сахалинской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами