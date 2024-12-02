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Ученые развеяли миф о мужском половом гормоне тестостероне

PRS B: колебания уровня тестостерона могут быть не связаны с половым влечением

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Look Studio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре установили, что суточные колебания уровня гормона тестостерона влияют не на  сексуальное влечение, а  на  романтическое поведение. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B (PRS B).

В науке принято считать, что уровень тестостерона у мужчин напрямую связан с их половым влечением. Однако результаты новой работы ставят под сомнение эту гипотезу.

Команда ученых провела эксперимент, в ходе которого в течение месяца ежедневно измеряла уровень тестостерона и сексуальное влечение у 41 мужчины. Участники также заполняли опросники о своих желаниях, фантазиях и действиях, направленных на поиск партнера.

По итогам исследования, в ходе которого было сделано 759 записей, ученые не выявили значимой связи между уровнем тестостерона и интенсивностью полового влечения у здоровых мужчин. Единственная корреляция, зафиксированная учеными, коснулась одиноких участников и заключалась в том, что высокий уровень тестостерона был связан с большей активностью в попытках ухаживания в дни, когда мужчины общались с потенциальными партнерами. Однако эта связь оказалась недостаточно убедительной для окончательных выводов.

Ранее были названы причины снижения либидо у мужчин.

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