Названы шесть главных ошибок в сексе у мужчин и женщин

Чаще всего мужчины и женщины допускают шесть ошибок в сексе, в число которых входят однообразие, секс по обязательству, отсутствие прелюдии, симуляция оргазма и другие. Об этом «Газете.Ru» рассказала «Газете.Ru» психолог, сексолог, член Ассоциации сексологов России Ольга Карпова.

«Первая ошибка – отсутствие инициативы. Чаще эту ошибку совершают женщины, считая, что инициатором секса должен быть мужчина. Один из сексуальных мифов это то, что мужчина всегда хочет заняться сексом, и женщина считает, если любит, значит хочет. Мужчина также может не хотеть секс и ждать женской инициативы, он тоже хочет чувствовать себя желанным и сексуально привлекательным», — описала Карпова.

Еще одна ошибка, когда партнеры не умеют разговаривать о сексе и во время секса.

«Иногда кто-то стесняется сказать, что хотел бы попробовать разнообразить секс, думая, что этим может обидеть партнера. Или кто-то систематически делает то, что другому не нравится, но не желая обидеть партнера, а второй боится об этом сказать. Сексуальность меняется на протяжении всей жизни, меняются стимулы, которые нужны для возбуждения, удовольствия, и про это нужно говорить», — рассказала специалист.

Третья ошибка – однообразие. По словам Карповой, один из самых частых запросов к сексологу это снижение либидо, когда один из партнеров, или оба перестают испытывать желание. Причина этому может стать скука, вызванная рутиной и однообразием.

«Четвертая – секс по обязательству. В определенные периоды некоторые пары занимаются сексом «потому что нужно зачать ребенка» или «вроде как бы надо», не получая от этого наслаждения. Секс становится обязанностью. А любой долг — это убийца либидо. Не уделять время прелюдии – еще одна распространенная ошибка, как и симуляция оргазма. Они могут разрушить сексуальную жизнь в паре. Почему женщины симулируют оргазм? Причин много: боятся обидеть партнера, не знают как сказать, так как стесняются говорить о сексе, не понимают, как они получают удовольствие, соответственно не могут объяснить партнеру, относятся к сексу только как к супружескому долгу», — заключила специалист.

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