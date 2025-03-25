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Власти Чехии боятся массового притока ветеранов ВСУ после завершения конфликта

Novinky: чешские власти опасаются притока в страну ветеранов ВСУ
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Depositphotos

Чешские власти обеспокоены возможным массовым приездом ветеранов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после окончания боевых действий. Эту проблему сейчас активно обсуждают на уровне правительства и спецслужб страны, пишет издание Novinky.

«В целом я подтверждаю, что наши силы безопасности, особенно разведывательные службы, готовятся к различным сценариям. Они основываются на случаях, которые произошли у нас, например, после войны в Югославии», — заявил председатель парламентского комитета по безопасности Павел Жачек.

В частности, опасения вызывают психические проблемы, с которыми сталкиваются ветераны боевых действий. Они могут быть опасны для жителей Чехии. Исходя из этого, зампредседателя движения ANO Карел Гавличек призвал украинских мужчин оставаться на родине.

По данным МВД Чехии, в стране сейчас находятся около 399 тысяч украинских беженцев, в их числе 170 тысяч женщин. Разведка сообщает, что многие из них захотят воссоединиться со своими мужьями после завершения конфликта.

До этого стало известно, сколько украинских беженцев, проживающих в Польше, намерены вернуться домой после окончания военных действий. Согласно результатам опроса, 62% украинских граждан не рассматривают такой вариант. Еще 22% респондентов не приняли решение по этому вопросу. В целом за более чем два года число людей, желающих вернуться на Украину, сократилось с почти 50 до 16%. На желание украинцев остаться в Польше по большей мере повлиял длительный конфликт с Россией, а также неуверенность в будущем.

Ранее власти Чехии запустили проект по возвращению беженцев на Украину.

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