Стали известны подробности о доме в Махачкале, где произошел взрыв

Незаконно построенный многоквартирный дом в Махачкале, где произошел взрыв, был подключен к газу. Об этом сообщила Государственная жилищная инспекция республики Дагестан в Telegram-канале.
В заявлении приводятся слова главного жилищного инспектора региона Сергея Касьянова. Он подтвердил, что в здании действительно был проведен газ.
«Однако информация по заключению договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования отсутствует», — подчеркнул специалист.
Касьянов добавил, что 14 января 2025 года администрация Махачкалы распорядилась передать дом управляющей компании «Новая жизнь».
Взрыв в многоэтажном жилом доме на улице Гапцахской в столице республики Дагестан произошел утром 25 марта. Как рассказали в региональной прокуратуре, причиной стало возгорание газовоздушной смеси.
По последней информации, в результате происшествия пострадали два человека — женщина и мужчина. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
В настоящее время сотрудники экстренных служб разбирают шаткие конструкции на месте взрыва. Спасатели эвакуировали из здания 150 человек.
Ранее в Махачкале при взрыве газа в салоне сотовой связи пострадали четыре человека.