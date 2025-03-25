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Стали известны подробности о доме в Махачкале, где произошел взрыв

В Дагестане заявили об отсутствии документов по газу в доме, где случился взрыв

Незаконно построенный многоквартирный дом в Махачкале, где произошел взрыв, был подключен к газу. Об этом сообщила Государственная жилищная инспекция республики Дагестан в Telegram-канале.

В заявлении приводятся слова главного жилищного инспектора региона Сергея Касьянова. Он подтвердил, что в здании действительно был проведен газ.

«Однако информация по заключению договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования отсутствует», — подчеркнул специалист.

Касьянов добавил, что 14 января 2025 года администрация Махачкалы распорядилась передать дом управляющей компании «Новая жизнь».

Взрыв в многоэтажном жилом доме на улице Гапцахской в столице республики Дагестан произошел утром 25 марта. Как рассказали в региональной прокуратуре, причиной стало возгорание газовоздушной смеси.

По последней информации, в результате происшествия пострадали два человека — женщина и мужчина. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В настоящее время сотрудники экстренных служб разбирают шаткие конструкции на месте взрыва. Спасатели эвакуировали из здания 150 человек.

Ранее в Махачкале при взрыве газа в салоне сотовой связи пострадали четыре человека.

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