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Мужчина потерял сознание и умер, узнав печальную новость об отце

В Индии мужчина потерял сознание и умер, узнав о смерти отца
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Ishant Chauhan/Global Look Press

В Индии житель штата Одиша не смог пережить печальную новость о кончине отца и умер. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Анандапур. По информации издания, 51-летний моторикша Раджеш Кумар Саху потерял сознание, когда услышал печальную новость о смерти 85-летнего отца. Кончина пожилого индийца была ожидаема, так как мужчина продолжительное время серьезно болел. Саху упал в обморок, прохожие вызвали ему скорую, которая доставила мужчину в больницу. Однако медики не смогли помочь не справившемуся с новостью пациенту и констатировали его смерть. В СМИ уточнили, что мужчина был единственным кормильцем в семье.

До этого сообщалось, что в Китае четверо мужчин умерли после похорон 90-летнего родственника.

Ранее житель Каменска-Уральского внезапно умер, когда пришел на разборки с учителем ребенка.

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