Россиянин пришел в школу на разборки с учителем и внезапно умер

Житель Каменска-Уральского умер, когда пришел на разборки с учителем ребенка

В одной из школ Каменска-Уральского произошло ЧП: в учебном заведении внезапно умер родитель ученика. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на родителей школьников.

«Он упал на лестнице, было много крови, приехала скорая. Сказали, что мужчина умер», — рассказала одна из родительниц.

По словам женщины, мужчина пришел разбираться с учителем, который якобы оскорблял детей.

Директор образовательного учреждения подтвердила факт случившегося. Она также опровергла информацию о конфликте между мужчиной и учителем, который якобы предшествовал ЧП.

«Никакой лестницы и крови не было. Ему стало плохо еще до разговора с учителем. Визуально никаких проблем не было, смерть биологическая», — заявила директор школы Наталья Кадочникова, добавив, что «дети не видели ничего лишнего».

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