Четверо мужчин умерли на следующий день после похорон 90-летнего родственника

В Китае похороны 90-летнего мужчины в провинции Шаньси закончились трагедией — на следующую ночь после погребения скончались четверо родственников покойника. Об этом сообщает MS News.

По информации издания, трое сыновей и зять покойника остались ночевать в деревенском доме родственника после церемонии погребения. На следующий день никто из мужчин не проснулся. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По неподтвержденным данным, до той ночи дом долгое время пустовал, также в помещении были проблемы с циркуляцией воздуха. После растопки печи, в доме произошло задымление и скопился угарный газ, что и привело к трагической гибели мужчин.

Местные власти оказывают помощь семьям мужчин и расследуют обстоятельства случившегося.

Ранее в Рязанской области трое детей попали в реанимацию с отравлением угарным газом.