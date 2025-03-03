Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четверо мужчин умерли на следующий день после похорон 90-летнего родственника

В Китае четверо мужчин умерли после похорон 90-летнего родственника
close
四川观察/YouTube

В Китае похороны 90-летнего мужчины в провинции Шаньси закончились трагедией — на следующую ночь после погребения скончались четверо родственников покойника. Об этом сообщает MS News.

По информации издания, трое сыновей и зять покойника остались ночевать в деревенском доме родственника после церемонии погребения. На следующий день никто из мужчин не проснулся. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По неподтвержденным данным, до той ночи дом долгое время пустовал, также в помещении были проблемы с циркуляцией воздуха. После растопки печи, в доме произошло задымление и скопился угарный газ, что и привело к трагической гибели мужчин.

Местные власти оказывают помощь семьям мужчин и расследуют обстоятельства случившегося.

Ранее в Рязанской области трое детей попали в реанимацию с отравлением угарным газом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами