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Москалькова рассказала, сколько жителей Курской области остаются на Украине

Москалькова: еще 72 жителя Курской области остаются на Украине
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Сергей Бобылев/РИА Новости

На Украине продолжают находиться 72 жителя Курской области, ведутся переговоры об их возвращении. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Она рассказала, что украинские военные до наступления ВС РФ вывезли более 100 курских граждан в Сумы.

«Двумя акциями возвращены 79 курских граждан, осталось еще 72. Мы сегодня работаем над этой темой и надеемся, что в результате переговоров удастся разрешить эту ситуацию», — сказала омбудсмен.

В начале марта Москалькова сообщала, что с территории Украины в Россию были возвращены 33 жителя Курской области, ранее вывезенные оттуда украинскими военными.

На прошлой неделе она рассказала, что российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей региона, находящихся в украинском городе Сумы.

Ранее Москалькова показала кадры с возвращенными из плена российскими военнослужащими.

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