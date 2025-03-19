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Москалькова показала кадры с возвращенными из плена российскими военнослужащими

Москалькова выложила видео с возвращенными из плена российскими бойцами
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Telegram-канал Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова выложила в своем Telegram-канале кадры, которые были сделаны во время её встречи с возвращенными из украинского плена российскими бойцами.

Она отметила, что встретила вернувшихся из плена военнослужащих на белорусско-украинской границе. Офицеры министерства обороны России переодели их в теплую одежду, накормили и дали возможность связаться со своими родными и близкими.

Москалькова подчеркнула, что после возвращения в РФ военнослужащие пройдут организованное Минобороны медицинское обследование и необходимое лечение. Им также окажут психологическую помощь и сделают всё возможное для быстрейшей адаптации и встречи с близкими.

19 марта сообщалось, что Россия и Украина в результате переговоров провели обмен пленными военнослужащими. По итогам обмена с территории Украины были возвращены 175 российских военных. Взамен Россия передала 175 военнопленных украинской армии, 22 из которых тяжелораненые.

Комиссия ООН промолчала в докладе о пытках российских военнопленных.

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