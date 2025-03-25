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СК завершил следственные действия по делу Пашаева

СКР: следственные действия по делу Пашаева завершены
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Следственный комитет Российской Федерации

Следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева завершены, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что Пашаева обвиняют в совершении преступлений по ч.4 ст. 159, ч.3 ст.30 в сочетании с ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Следователи установили, что Пашаев убедил мужа блогерши Елены Блиновской в том, что за крупное денежное вознаграждение освободит его и его супругу от уголовной ответственности по ранее возбужденному уголовному делу. В результате он обманным путем похитил у Блиновского деньги в сумме более 47 млн рублей.

Также в период с июля 2023 по сентябрь 2024-го Пашаев пытался похитить более 15 млн рублей у Алексея Захарова, но не успел, так как его действия пресекли правоохранители.

До этого Московский гарнизонный военный суд оставил бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого обвиняют в мошенничестве, в СИЗО еще на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Курской области завели дело о мошенничестве на 156 млн рублей.

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