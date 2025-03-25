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Доктор Мясников объяснил, когда лекарство может стать ядом

Доктор Мясников: лекарство при неправильном приеме может стать ядом
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РИА «Новости»

Из-за ошибки в дозировке или неправильном способе приема лекарства могут оказаться опасными для жизни пациентов. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам медика, именно несоблюдение правил употребления препаратов стало третьей причиной смертности американцев после онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому доктор посоветовал россиянам быть внимательнее при лечении медикаментами.

«Вы принимаете яд в малой дозе. Из этого исходите», — заявил Мясников.

До этого Александр Мясников назвал способ быстро победить весенний авитаминоз. Он подчеркнул, что в организме человека в любое время года будет хватать витаминов и микроэлементов, если он полноценно питается и ведет активный образ жизни. Поэтому если весной наблюдаются признаки авитаминоза, не надо спешить в аптеку, лучше сходить в продуктовый магазин. Например, фрукты, по словам доктора, богаты витамином С. А в крупах, мясе, курице и рыбе содержится много витаминов группы B, D и жирорастворимых витаминов.

Ранее доктор Мясников рассказал об абсурде в работе американских врачей.

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