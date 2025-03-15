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Доктор Мясников рассказал об абсурде в работе американских врачей

Доктор Мясников заявил, что врачи США боятся искать новообразования у пациентов
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Sergey Mikheev/Shutterstock/FOTODOM

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», как американским докторам иногда приходится доходить до абсурда в работе.

Мясников учился и работал в США. Он вспомнил, как врачи из США боялись найти на обследованиях неизвестные новообразования. По его словам, однажды он увидел, как во время компьютерной или магнитно-резонансной томографии печени пациента медик специально закрыл часть, где отобразилась бы почка.

Когда Мясников спросил, для чего врач закрыл «лишний» для снимка орган, ему объяснили, что во время такого обследования есть риск найти лишние проблемы, не относящиеся к обращению пациента.

«Нам сказали посмотреть печень? Мы смотрим печень. Если я что-то увижу в почке — мне оно не надо». <...> доходит до абсурда, но в этом есть определенная истина», — признал Мясников.

Он объяснил, что если врач в США найдет неизвестную опухоль и не объяснит природу ее происхождения пациенту, то на него могут подать в суд.

До этого в США хирурга лишили лицензии после нескольких неудачных операций. На деятельность врача обратили внимание после того, как во время операции он заявил об успешном удалении селезенки, но положил на стол печень пациента. Спасти человека не удалось.

Ранее в США мужчине ампутировали руки и ноги из-за врачебной ошибки.

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