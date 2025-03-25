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Россиян предупредили об опасности протеина с маркетплейсов

НСН: протеин с маркетплейсов грозит аллергией и проблемами с ЖКТ
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ff-photo/Shutterstock/FOTODOM

Приобретать спортивное питание следует только в проверенных магазинах, чтобы не нарваться на подделку. Протеин, который реализуется на маркетплейсах, чаще всего имеет ложные сертификаты качества, его состав не соответствует заявленному, что грозит большими проблемами со здоровьем, предупредила в беседе с НСН Национальное фитнес-сообщество Елена Силина.

Эксперт выступила за введение усиленного государственного регулирования в области продажи спортпита. Причем это не означает, что весь протеин в онлайн-магазинах опасен, но к его покупке в любом случае следует подходить с осторожностью, пояснила она.

«Покупателям стоит внимательно проверять документы, сертификаты соответствия и отзывы о продавце. Лучше отдавать предпочтение проверенным специализированным магазинам и официальным дистрибьюторам, у которых выше вероятность контроля за качеством продукции», — посоветовала специалист.

В противном случае в продукте может быть совсем не тот состав, заявляет производитель. Это грозит аллергической реакцией, проблемами с пищеварением и в целом большой нагрузкой на здоровье, пояснила Силина. По ее словам, сегодня на маркетплейсах большая часть продукции либо продается вообще без сертификатов, либо производитель указывает ложную информацию о составе.

До этого сообщалось, что популярные среди спортсменов и приверженцев здорового образа жизни протеиновые порошки могут содержать высокие уровни токсичных тяжелых металлов. Специалисты протестировали 160 образцов порошкового протеина 70 разных марок и выяснили, что 47% из них превысили нормы по содержанию свинца. В 21% случаев уровень свинца был более чем вдвое выше допустимых показателей.

Ранее в Госдуме призвали помечать фальсификат на маркетплейсах.

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