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«Контрафакт под видом Gucci»: на маркетплейсах призвали помечать фальсификат

Депутат Гусев: контрафакт и подделку брендов на маркетплейсах нужно маркировать
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Shutterstock/Avigator Fortuner

Продавцы на маркетплейсах должны указывать информацию о том, что продают поддельные товары под видом известных брендов. За реализацию контрафакта без предупреждения должна быть уголовная ответственность, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«У нас в интернете очень часто продавцы торгуют контрафактом под видом качественных товаров. К примеру, женщина покупает сумку Gucci по цене оригинала, а на самом деле эта сумка не Gucci», — пояснил депутат в пресс-центре НСН.

Он призвал предусмотреть в законе о защите прав потребителей четкие запреты на деятельность в сфере торговли подделками, а в Уголовном кодексе — статью за продажу контрафакта под видом настоящих товаров. Если человек продает сумку известного бренда, которая на самом деле является аналогом, важно сообщить об этом покупателям, которые, порой, не знают, что приобретают фальсификат, заключил парламентарий.

До этого председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев объяснил рост контрафактной продукции на маркетплейсах развитием интернет-торговли. Он также назвал одним из методов борьбы с этим маркировку товаров и напомнил, что в будущем россияне смогут проверять подлинность продукции в реестре сертификатов, который станет доступен осенью будущего года.

Ранее специалисты придумали способ ограничить продажу подделок на маркетплейсах.

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