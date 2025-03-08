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Панда Катюша из Московского зоопарка получила букет тюльпанов на 8 Марта

В Московском зоопарке панда Катюша получила тюльпаны на 8 Марта

Любимица посетителей и сотрудников Московского зоопарка панда Катюша получила подарок на 8 Марта, медвежонку достался букет тюльпанов. Об этом в Telegram-канале сообщила директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

Полуторогодовалая панда Катюша оценила подаренный ей букет тюльпанов. Реакцию медвежонка сняли на видео.

Катюша внимательно изучила яркие цветы и отдала предпочтение импровизированной вазе из бамбука, с удовольствием съев ее.

В августе прошлого года Катюше исполнился год, в честь первого дня рождения, работники зоопарка подарили Катюше самолетик из бамбука, украшенным цветами из бамбуковой бумаги и праздничный торт из бамбука, украшенный листьями и морковью.

24 августа 2023 года у самца Жуи и самки Диндин из Московского зоопарка появилось потомство. Катюша стала первым в истории детенышем панды, родившимся в России. Ее родители несколько лет назад прилетели из Китая: их передали зоопарку в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Ранее семье панд из Московского зоопарка подарили вязаных мишек и самолетик.

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