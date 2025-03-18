В Московском зоопарке соединили двух малайских медвежат Лучика и Звездочку

Малайских медвежат Лучика и Звездочку познакомили в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Как рассказал начальник отдела «Млекопитающие» Михаил Брагин, медвежат соединяли аккуратно.

«Первые разы мы приносили Лучика в комнату к Звездочке на руках и знакомили их на расстоянии. Потом мы давали им контактировать друг с другом напрямую по 15-20 минут», — сказал он.

По его словам, когда сотрудники зоопарка поняли, что медвежата хорошо ладят, время общения начали увеличивать.

«Поначалу они отнеслись друг к другу с недоверием, но, познакомившись поближе, начали активно играть вместе. Они любят гоняться друг за другом, разрывать картонки и играть в игрушки», — добавил Брагин.

Он отметил, что медвежата видятся каждый день, но спят отдельно.