Семье панд из Московского зоопарка вручили подарки ко Дню панд

В Московском зоопарке поздравили с Международным днем панд Жуи, Диндин и Катюшу. Видео опубликовано в Telegram-канале учреждения.

В посте отмечается, что для панденка и ее родителей изготовили игрушки из картона, украшенные безопасными материалами. Кроме того, животных угостили яблоками, морковью и ростками бамбука.

«Диндин и Катюша, как всегда, очень аккуратно отнеслись к подаркам и «пробовать на зуб» стали не сразу. Жуи же, напротив, сразу принялся разбираться — что же такого интересного ему приготовили», — рассказали в зоопарке.

Кроме того, воспитанники Санкт-Петербургского детского сада №48 в честь праздника подготовили для сотрудников зоопарка альбом с изображениями Катюши.

Родители Катюши, панды Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. Их передали в зоопарк российской столицы в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем. Самцу Жуи тогда было три года, а самке Диндин — два. Сотрудники Московского зоопарка несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильно за ними ухаживать. В августе прошлого года у Жуи и Диндин появился панденок Катюша — первый в истории, родившийся на территории РФ.

Большая панда — неофициальный символ Китая. Все панды мира (как рожденные в дикой природе, так и рожденные в неволе) являются собственностью КНР. Зоопарки не могут купить панду, но могут взять на временное содержание. Жуи и Диндин тоже живут в Москве временно и, когда 15-летняя «командировка» закончится, вернутся к себе на родину. Панда Катюша уедет в Китай, когда ей будет четыре года.

Ранее Катюша получила букет тюльпанов на 8 Марта.