Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минтрансе назвали число оформленных за полцены детских авиабилетов

В январе было оформлено почти 160 тысяч детских авиабилетов со скидкой в 50%
close
Pexels

В январе было оформлено почти 160 тыс. детских авиабилетов со скидкой 50%. Об этом на пленарном заседании национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт, которого цитирует агентство городских новостей «Москва».

Глава ведомства напомнил, что президент России Владимир Путин дал жесткое поручение по реализации мер поддержки для семей с детьми и организации продажи билетов для пассажиров с детьми до 12 лет с 50% скидкой.

«Очень был короткий срок. Мы хотим поблагодарить все авиакомпании, потому что мы буквально с начала января начали реализацию этого поручения. За январь 2025 года было продано 158 тыс. таких билетов. Это, конечно, существенная мера поддержки», — сказал Старовойт.

Напомним, по приказу Минтранса РФ с 20 января российские авиакомпании обязаны предоставлять скидку 50% на билеты для детей 2—12 лет на внутренних рейсах страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами