В Минтрансе назвали число оформленных за полцены детских авиабилетов

В январе было оформлено почти 160 тысяч детских авиабилетов со скидкой в 50%

В январе было оформлено почти 160 тыс. детских авиабилетов со скидкой 50%. Об этом на пленарном заседании национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт, которого цитирует агентство городских новостей «Москва».

Глава ведомства напомнил, что президент России Владимир Путин дал жесткое поручение по реализации мер поддержки для семей с детьми и организации продажи билетов для пассажиров с детьми до 12 лет с 50% скидкой.

«Очень был короткий срок. Мы хотим поблагодарить все авиакомпании, потому что мы буквально с начала января начали реализацию этого поручения. За январь 2025 года было продано 158 тыс. таких билетов. Это, конечно, существенная мера поддержки», — сказал Старовойт.

Напомним, по приказу Минтранса РФ с 20 января российские авиакомпании обязаны предоставлять скидку 50% на билеты для детей 2—12 лет на внутренних рейсах страны.