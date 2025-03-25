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Один из двух гендиректоров Samsung Electronics умер в возрасте 63 лет

Соруководитель Samsung Чон Хи Хан умер в возрасте 63 лет
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SeongJoon Cho/Reuters

Один из двух главных исполнительных директоров Samsung Electronics Чон Хи Хан скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщается на сайте южнокорейской компании.

В последнее время Чон Хи Хан находился в больнице после инфаркта. Причиной его смерти названа остановка сердца.

Его карьера в Samsung Electronics началась в 1988 году. Он курировал сегмент потребительской электроники и мобильных устройств. Руководящую должность в компании Чон Хи Хан получил в 2022 году. После его смерти другой исполнительный директор Джун Ен Хен, отвечающий за полупроводниковый бизнес, станет единоличным главой Samsung.

24 марта стало известно о смерти самой высокой сотрудницы МИД России Галины Петуховой. Ее тело нашли в квартире на улице Смоленской в районе Арбата. Она умерла на 101-м году жизни от остановки сердца.

Петухова работала в секретариате МИД СССР и отделе стран Среднего Востока. В народе ее называли самой высокой женщиной министерства иностранных дел, ее рост составлял 184 см.

Ранее умер президент компании HeadHunter Михаил Жуков.

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