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Умер президент компании HeadHunter Михаил Жуков

Президент компании HeadHunter Михаил Жуков скончался на 56-м году жизни

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Михаил Жуков/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент российской компании по поиску работы и сотрудников HeadHunter Михаил Жуков скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщает пресс-служба фирмы в Telegram-канале.

«HeadHunter с глубокой скорбью сообщает о кончине Михаила Жукова», — говорится в публикации.

Согласно информации пресс-службы, Жуков стал президентом компании в марте прошлого года, на протяжении 15 лет — с 2008 по 2022 год — он трудился на посту генерального директора. Отмечается, что за период своего руководства мужчина вывел фирму в лидеры рынка онлайн-рекрутинга не только России, но и во всем мире.

«Уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», — заключается в сообщении.

В октябре HeadHunter запустил «Карьерный маркетплейс» — площадку, где представлены менторы (наставники), карьерные консультанты и психологи, которые смогут помочь соискателям с поиском работы и построением карьеры.

Ранее Rambler&Co вошел в тройку лучших работодателей в медиа по версии HeadHunter.

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