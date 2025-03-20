Садовод рассказала, какие работы нужно провести на даче в апреле

В апреле дачникам стоит снять укрытия с растений и убрать с участка сухую листву. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, в середине весны стоит также провести побелку деревьев, чтобы защитить их от грибковых заболеваний и вредителей. При этом садовод предупредила, что обрезать деревья в это время будет поздно, потому что в апреле они просыпаются. Эксперт также призвала перекопать грядки, чтобы подготовить их для будущих посадок.

«Кроме того, в конце апреля пора вносить весенние удобрения. К этому моменту земля прогревается, в почве просыпаются микроорганизмы, могут все это переработать, и растение в результате сможет питаться», — заключила Воронова.

До этого Ольга Воронова говорила, что одной из самых частых ошибок при выращивании рассады является высадка семян в слишком маленькие емкости, потому что в них очень мало ресурсов для растения. По ее словам, не стоит также поливать рассаду чаще раза в три-четыре дня. Для этой цели она рекомендует использовать лейку с очень тонким носиком или большой шприц, чтобы провести процедуру аккуратно.

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