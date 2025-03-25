В Госдуме напомнили о штрафах за неправильное сжигание мусора на даче

Нарушение правил при сжигании мусора на дачных участках грозит россиянам внушительными штрафами. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Нарушение правил влечет за собой административные штрафы, размер которых варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий», — напомнил собеседник агентства.

Депутат пояснил, что сжигать мусор на участке можно, однако следует соблюдать требования пожарной безопасности: обустроить место для огня в виде котлована или использовать металлическую емкость. Также необходимо соблюдать безопасное расстояние до зданий, леса и других объектов. Среди прочего Чаплин напомнил о необходимости очистить территорию вокруг места сжигания мусора и подготовить все для тушения возможного возгорания.

Депутат обратил внимание, что категорически запрещено сжигать мусор на торфяных почвах, а также в условиях особого противопожарного режима. Не следует разжигать огонь и при сильном ветре, а также под кронами хвойных деревьев, указал парламентарий.

До этого эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова напомнила, что в апреле дачникам стоит снять укрытия с растений и убрать с участка сухую листву. Эксперт добавила, что в середине весны стоит также провести побелку деревьев, чтобы защитить их от грибковых заболеваний и вредителей. При этом садовод предупредила, что обрезать деревья в это время будет поздно, потому что в апреле растения «просыпаются» после периода покоя. Эксперт также призвала перекопать грядки, чтобы подготовить их для будущих посадок.

Ранее садовод объяснил уголовную ответственность за запрещенные растения на даче.