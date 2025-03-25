В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО

Следователи задержали двух подозреваемых в убийстве участника СВО в Приморье

Следователи в Приморском крае задержали двух человек, подозреваемых в нападении на участника специальной военной операции, тело которого было найдено под мостом в селе Хороль. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Задержаны местные жители 20 и 25 лет. Они подозреваются в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 37-летнего ветерана СВО.

По версии следствия, подозреваемые, будучи пьяными, спровоцировали конфликт с участником СВО и избили его. Когда от полученных ударов потерпевший перестал подавать признаки жизни, молодые люди украли у него телефон и документы, а также попытались скрыть следы преступления.

На данный момент сотрудники СК проводят следственные действия с участием подозреваемых. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Накануне Telegram-канал «Владивосток, новости» сообщил, что тело участника СВО с признаками насильственной смерти нашли под мостом в селе Хороль Хорольского района Приморья. По словам свидетелей, у мужчины зафиксированы перелом черепа и шеи, а также следы волочения.

Ранее свалку гробов участников СВО нашли на пустыре под Волгоградом.