Стало известно число объявленных в розыск лиц из списка террористов Росфинмониторинга

В России объявили в розыск 4899 человек из списка террористов Росфинмониторинга

В России объявлены в розыск почти 5 тысяч человек, которые входят в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в настоящее время силовые структуры объявили в розыск не менее 4899 лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Они являются подозреваемыми или обвиняемыми по различным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

В список террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) включены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской либо террористической деятельности. Перечень предназначен для того, чтобы не допускать финансирования экстремизма и терроризма.

17 февраля сообщалось, что в перечень террористов и экстремистов внесли сразу 174 организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решительно бороться с экстремизмом в стране.