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В Мексике зафиксировали масштабный блэкаут

Milenio: популярные курорты на юго-востоке Мексики временно остались без света
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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Населенные пункты на Карибском побережье Мексики временно остались без света. Об этом сообщило издание Milenio.

По информации журналистов, в том числе масштабный блэкаут затронул острова Мухерес и Косумель.

«Инцидент вышел за пределы [города] Канкун. Без электроснабжения остались муниципалитеты Бакалар, Тулум, Плайя-дель-Кармен, Пуэрто-Морелос, Исла-Мухерес и Косумель», — говорится в материале.

Данные муниципалитеты являются популярными курортами среди зарубежных туристов.

Из публикации следует, что к текущему моменту специалисты восстановили электроснабжение в ряде районов. Однако жители других населенных пунктов продолжают жаловаться на отключение света.

23 марта в городах Мурино и Бугры в Ленинградской области произошло частичное отключение воды и электричества. Telegram-канал «Mash на Мойке» писал, что причиной послужила авария на электрической подстанции «Ручьи».

В материале уточнялось, что свет пропал в домах на Воронцовском и Ручьевском проспектах. Аналогичная ситуация наблюдалась на проспекте Шувалова.

Ранее часть Горно-Алтайска осталась без света из-за поджога электрической подстанции.

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