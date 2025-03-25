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В России хотят законодательно ограничить комиссию риелторов при съеме жилья

Депутат Самылин: комиссия риелтора при сдаче жилья не должна превышать 50%
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Depositphotos

В России необходимо на законодательном уровне ограничить комиссию риелторов при сдаче жилья на съем. Максимальная планка должна быть установлена на уровне 50% от месячной стоимости аренды. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Самылин, направивший соответствующее предложение в Минэкономики, передает 360.ru.

Введение такой меры необходимо для защиты арендаторов от завышенных расходов, а сам рынок аренды жилья сделает более прозрачным, считает парламентарий. Он напомнил, что сегодня зачастую риелторы берут со съемщиков непомерно высокие комиссии, зачастую их гонорар достигает 80%, а то и 100% от месячной суммы. Это делает аренду слишком дорогой, подчеркнул Смолин.

Напомним, риелторы отмечают, что на аренду квартиры низкой и средней ценовой категории можно выбить скидку до 10% от первоначальной стоимости, а на более дорогую — до 20%. Так, в ходе встречи с арендодателем следует изучить состояние помещения — если квартира требует ремонта или очевидно, что проводка устарела и не соответствует нормам безопасности, это тоже может стать предметом торга.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на аренду жилья в Москве.

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