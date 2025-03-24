Россиянам рассказали, что будет с ценами на аренду жилья в Москве

Стоимость аренды жилья в Москве будет временно «заморожена» до июня-июля 2025 года. Об этом kp.ru рассказала директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

«Основная активность арендаторов жилья в Москве сейчас в сегменте студий до 48-55 тыс. рублей, однокомнатных квартир — до 60-65 тыс. рублей, двухкомнатных — до 75-85 тыс. рублей. Наиболее доступные по цене квартиры буквально передаются из рук в руки», — уточнила эксперт.

По ее словам, во второй половине лета спрос на квартиры в столице традиционно начнет расти в преддверии осеннего сезона, что приведет к повышению ставок аренды. Кроме того, на подорожание съема повлияет повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которое произойдет с 1 июля, заключила Павлинова.

Данные федерального портала «Мир квартир» до этого показали, что аренда однокомнатных квартир в России по итогам февраля снизилась в цене в среднем на 1,8%, до 26,5 тыс. рублей. Больше, чем в других городах, цена аренды снизилась в Пензе (-7,6%), Якутске (-7,5%) Тольятти (-6,7%). В Москве снижение составило 1,8%, до 56,6 тысячи рублей в месяц.

Ранее россиянам рассказали, когда дешевле всего снимать квартиру.