Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что будет с ценами на аренду жилья в Москве

Специалист Павлинова: стоимость аренды жилья в Москве вырастет к осени
close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость аренды жилья в Москве будет временно «заморожена» до июня-июля 2025 года. Об этом kp.ru рассказала директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

«Основная активность арендаторов жилья в Москве сейчас в сегменте студий до 48-55 тыс. рублей, однокомнатных квартир — до 60-65 тыс. рублей, двухкомнатных — до 75-85 тыс. рублей. Наиболее доступные по цене квартиры буквально передаются из рук в руки», — уточнила эксперт.

По ее словам, во второй половине лета спрос на квартиры в столице традиционно начнет расти в преддверии осеннего сезона, что приведет к повышению ставок аренды. Кроме того, на подорожание съема повлияет повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которое произойдет с 1 июля, заключила Павлинова.

Данные федерального портала «Мир квартир» до этого показали, что аренда однокомнатных квартир в России по итогам февраля снизилась в цене в среднем на 1,8%, до 26,5 тыс. рублей. Больше, чем в других городах, цена аренды снизилась в Пензе (-7,6%), Якутске (-7,5%) Тольятти (-6,7%). В Москве снижение составило 1,8%, до 56,6 тысячи рублей в месяц.

Ранее россиянам рассказали, когда дешевле всего снимать квартиру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами