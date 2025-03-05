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Названы способы сбить цену аренды жилья

Риелтор Юргенева: старая проводка может стать предметом торга при аренде жилья
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Shutterstock

На аренду квартиры низкой и средней ценовой категории можно выбить скидку до 10% от первоначальной стоимости, а на более дорогую — до 20%, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение риелтора, руководителя бутика элитной недвижимости Alpha Star Properties Елены Юргеневой.

Как отметила Юргенева, перед тем, как начать разговор с арендодателем о скидке, важно изучить предложения и понять, насколько цена на квартиру в данном районе и данного формата соответствует средней по рынку. Если цена выше, то есть шанс сбить стоимость. Чем дороже арендуемое жилье, тем больше хозяин готов к торгу, подчеркнула эксперт.

Собираясь на встречу с арендодателем, потенциальным жильцам важно произвести хорошее впечатление на него, отметила она. Возможности сбить цену, как отметила Юргенева, поспособствует опрятный внешний вид, пунктуальность. В ходе встречи следует изучить состояние помещения — если квартира требует ремонта или очевидно, что проводка устарела и не соответствует нормам безопасности, это тоже может стать предметом торга.

Во второй половине февраля в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда сообщили, что по итогам января 2025 года в Москве средняя цена аренды студий составила 73 тыс. рублей (-1% за месяц). Медианная стоимость съемных «однушек» достигла 68 тыс. рублей (-3,4% за месяц), двухкомнатных квартир — 95 тыс. рублей (-3,4% за месяц,), трехкомнатных квартир — 150 тыс. рублей (-0,2% за месяц).

Ранее сообщалось, что новые квартиры рядом с ВДНХ подорожали вдвое за пять лет.

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