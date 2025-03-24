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Врач назвал неочевидные признаки депрессии

Врач Хамидуллин: физическая боль может быть признаком депрессии
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WPixz/Shutterstock/FOTODOM

Многие люди не осознают, что страдают от депрессии, поскольку она может проявляться не в виде явной печали или подавленности, а через усталость, раздражительность или даже физическую боль. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

Специалист отметил, что в обществе депрессию часто связывают с тяжелым эмоциональным кризисом, поэтому многие не воспринимают свое состояние как нечто серьезное.

«Люди могут бояться признаться в своих чувствах из-за страха осуждения или неприятия. Кроме того, некоторые просто привыкают к такому состоянию и считают его нормальным, даже не понимая, что их качество жизни ухудшилось», — сказал Хамидуллин.

Он посоветовал прислушиваться к тревожным сигналам организма и, при необходимости, своевременно обращаться за профессиональной помощью.

Врач-психиатр, нарколог, руководитель московской клиники Руслан Исаев до этого говорил, что стойкое снижение настроения и ощущение мрачности, тоски, безысходности являются одними из главных признаков депрессии.

По его словам, такое состояние называется «гипотимия». Еще одним признаком развития такого расстройства могут быть когнитивные нарушения. К ним врач отнес затрудненное мышление и плохую концентрацию. Кроме того, у человека может снижаться активность и пропадать желание что-либо делать.

Ранее врач объяснила, почему при депрессии страдает микробиота кишечника.

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