Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области при эвакуации граждан нашли людей без признаков жизни

Курский имам Салимсултанов: в Махновке нашли девять граждан без признаков жизни
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Девять человек, не подающих признаков жизни, обнаружили в селе Махновка в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал курский имам и волонтер Иса Салимсултанов.

По его словам, людей нашли во время эвакуации мирных граждан.

Одну женщину и трех мужчин обнаружили в разных местах на улице Гагарина. Кроме того, трое мужчин без признаков жизни находились на улице Заломова.

Где нашли еще трех людей, Салимсултанов не уточнил. Он только рассказал, что их отвезли в морг на улице Гагарина.

По словам имама, над мирными гражданами расправились военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом он подчеркнул, что волонтеры не смогли опознать всех обнаруженных жителей.

23 марта официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство располагает доказательствами о преступлениях, которые ВСУ совершали в городе Суджа в Курской области. Очевидцы рассказали следователям о том, что украинские солдаты занимались мародерством и поджигали дома с мирными гражданами. Более того, они неоднократно открывали огонь по людям.

Ранее в Курской области нашли беременную женщину, над которой расправились военные ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами