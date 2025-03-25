Курский имам Салимсултанов: в Махновке нашли девять граждан без признаков жизни

Девять человек, не подающих признаков жизни, обнаружили в селе Махновка в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал курский имам и волонтер Иса Салимсултанов.

По его словам, людей нашли во время эвакуации мирных граждан.

Одну женщину и трех мужчин обнаружили в разных местах на улице Гагарина. Кроме того, трое мужчин без признаков жизни находились на улице Заломова.

Где нашли еще трех людей, Салимсултанов не уточнил. Он только рассказал, что их отвезли в морг на улице Гагарина.

По словам имама, над мирными гражданами расправились военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом он подчеркнул, что волонтеры не смогли опознать всех обнаруженных жителей.

23 марта официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство располагает доказательствами о преступлениях, которые ВСУ совершали в городе Суджа в Курской области. Очевидцы рассказали следователям о том, что украинские солдаты занимались мародерством и поджигали дома с мирными гражданами. Более того, они неоднократно открывали огонь по людям.

Ранее в Курской области нашли беременную женщину, над которой расправились военные ВСУ.