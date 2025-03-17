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В Курской области нашли тело расстрелянной ВСУ беременной женщины

Тело убитой ВСУ в день вторжения в Курскую область беременной нашли в больнице
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Тело 24-летней беременной Нины Кузнецовой, которую убили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первый день вторжения в Курскую область, нашли в Суджанской центральной районной больнице в селе Гончаровка. Об этом в интервью РИА Новости сообщил бывший глава Суджанского района Александр Богачев.

«Да, мы нашли. У нее на левом предплечье татуировка, и спросил у мужа, в чем она была одета. Также главврач подтвердил, где (в больнице. — прим. ред.) лежало ее тело», — заявил он.

До этого муж Кузнецовой рассказал, как военнослужащие ВСУ стреляли в его жену при эвакуации. По его словам, они вместе с родственниками ехали из села Куриловка 6 августа. Во время поездки по машине начал стрелять солдат ВСУ, который стоял на обочине. Мужчина понял, что это украинский солдат, по синим лентам на форме. Пули попали в лобовое стекло его машины, но серьезных травм водитель не получил.

16 марта жительница курского села Казачья Локня рассказала, что украинские военные разбили окно в ее доме и «выгребли» из кошелька последние 850 рублей, а также забрали телефон. По ее словам, она пряталась в сарае.

Ранее жители курского села рассказали, что больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках.

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