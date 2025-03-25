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Врач рассказал, можно ли избавиться от морщин без пластической хирургии

Врач Быканов: аппаратная косметология поможет избавиться от морщин без пластики
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Andrii Medvednikov/Shutterstock/FOTODOM

Избавиться от морщин и подтянуть лицо можно с помощью аппаратной косметологии, без пластической хирургии, однако только частично. Об этом в интервью kp.ru рассказал главврач клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии, научно-медицинский просветитель, врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов.

По его словам, избавиться от выраженных заломов кожи, включая носогубные складки и глубокие морщины на лбу, поможет только пластика.

«Вернуть на место «сползшие» подбородок и щеки или поднять наплывшие веки безоперационным методикам тоже не под силу, поясняет эксперт. Подправить овал лица без пластики частично можно, если нет значительного избытка обвисшей кожи», — добавил Быканов.

К самым эффективным и безопасным процедурам аппаратной косметологии врач отнес ретинол, ботокс (ботулотоксин), биоревитализацию, игольчатый RF-лифтинг, IPL (фотоомоложение).

Ученые из Научно-исследовательской лаборатории Merz Aesthetics GmbH (Германия) до этого установили, что микрофокусированный ультразвук способствует выработке коллагена и эластина — белков, образующих «каркас» кожи и придающих ей молодой вид.

Ранее россиянам рассказали о самом эффективном способе омоложения.

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