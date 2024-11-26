Ученые выяснили, как работает омоложение кожи с помощью ультразвука

Ученые из Научно-исследовательской лаборатории Merz Aesthetics GmbH (Германия) установили, что микрофокусированный ультразвук способствует выработке коллагена и эластина — белков, образующих «каркас» кожи и придающих ей молодой вид. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cosmetic Dermatology.

Ученые сосредоточились на методе MFU-V, который широко используется в косметологии для безоперационной подтяжки кожи. Технология основана на создании точечных термических зон, которые стимулируют восстановление кожных структур.

Для оценки эффективности MFU-V исследователи провели эксперимент на образцах кожи мини-пигов (карликовых домашних свиней). Специалисты обрабатывали участки кожи ультразвуком, а затем изучали образцы под микроскопом в три этапа: сразу после воздействия, через две недели и через три месяца.

Результаты показали, что после применения MFU-V в коже образовывались некротические участки с поврежденным коллагеном. Уже через две недели в этих зонах наблюдалось значительное увеличение числа клеток соединительной ткани, макрофагов (лейкоцитов, очищающих организм от «клеточного мусора») и зрелого коллагена. Спустя три месяца воспаление полностью стихало, уступая место активным восстановительным процессам.

Одним из наиболее выраженных результатов стало увеличение числа клеток, производящих белок теплового шока HSP47, который является важным маркером коллагенообразования. Если в начале в образцах кожи таких клеток было около 440 на квадратный миллиметр, то через две недели их количество увеличилось до 849, а к концу эксперимента — до 1846 клеток.

Кроме того, эксперты отметили значительный рост выработки эластина. Этот белок образует тонкие, эластичные волокна, которые позволяют коже растягиваться и сокращаться без деформации.

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