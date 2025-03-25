Маск прокомментировал инцидент с взрывными устройствами в дилерском центре Tesla

Американский миллиардер Илон Маск назвал террористическими акты вандализма против его компании Tesla. Соответствующий пост опубликован на его странице в социальной сети X.

«Нет никаких сомнений в том, что стрельба по магазинам Tesla и поджог зарядных станций — это террористические акты», — написал бизнесмен.

Телеканал ABC News сообщал, что утром 24 марта в американском штате Техас полицейские обнаружили несколько взрывных устройств в дилерском центре компании Tesla. По словам источника в правоохранительных органах, ФБР получило данные о 48 случаях нападений на дилерские центры, автомобили и зарядные станции компании Маска.

Маск считает, что большинство актов вандализма против Tesla совершают агитаторы, получившие приличное вознаграждение. Газета Washington Post писала, что с момента инаугурации президента США Дональда Трампа против объектов Tesla были совершены более десятка актов вандализма. Издание отмечало, что именно в тот момент Маск резко стал самым известным сторонником республиканца.

Ранее вслед за США пожары автомобилей Tesla начали происходить в Москве.