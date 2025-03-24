Вслед за США пожары автомобилей Tesla начали происходить в Москве

В Москве на видео попало, как в Tesla возник пожар во время движения

В Москве автомобиль Tesla сгорел на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Тесла» сгорела прямо на дороге в Москве. По информации SHOT, машина начала гореть во время движения по Ходынскому бульвару. Водитель успел из нее выскочить. Сейчас автомобиль потушили. Площадь пожара составила 3 квадрата», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как на проезжей части горит машина. Кроме того, на записи видно, что на место происшествия прибыли экстренные службы.

По информации источника, автомобиль принадлежит 25-летнему водителю, который занимается видеосъемками.

До этого сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга загорелся автомобиль Audi. На кадрах видно, как возле припаркованных автомобилей горит черная легковая машина. На другой записи видно, как сотрудники экстренных служб ликвидируют возгорание. По информации источника, огонь тушили десять спасателей.

Ранее поджог автомобиля на парковке во Владивостоке попал на видео.