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Тело участника СВО нашли под мостом в российском регионе

В Приморье под мостом нашли мертвым ветерана СВО с проломленным черепом
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Алексей Майшев/РИА Новости

Тело мужчины с признаками насильственной смерти найдено под мостом в селе Хороль Хорольского района Приморья. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, новости».

Погибший ранее участвовал в специальной военной операции (СВО) и проходил службу в Чечне.

По словам свидетелей, у мужчины зафиксированы перелом черепа и шеи, а также следы волочения. На месте происшествия работают правоохранители — проводится проверка для установления причин смерти и возможных подозреваемых. Личность погибшего пока не раскрывается.

3 марта сообщалось, что участник СВО из Екатеринбурга пропал в другом регионе, когда возвращался из госпиталя. Боец СВО лечился в Чите, а после выписки из больницы в конце февраля отправился домой на машине, найденной благодаря онлайн-сервису поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar. У военного не было проблем с алкоголем, ничего подобного с ним также не происходило.

Ранее свалку гробов участников СВО нашли на пустыре под Волгоградом.

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