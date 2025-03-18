Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Садовод объяснил уголовную ответственность за запрещенные растения на даче

Садовод Туманов: запрещенные растения на даче не отличаются от обычных
close
africa_pink/Shutterstock/FOTODOM

Список растений, которые запрещено выращивать в саду, не имеет отношения к реальной жизни обычных людей. Об этом в интервью «Радио 1» заявил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, растения, попадающие в этот перечень, на вид не отличаются от обычных.

«Например, ипомея трехцветная имеет галлюциногенные свойства, но у нас 400 видов этого растения, а запрещенный — это один из тех, который на рынке не представлен. К тому же вы этот вид не отличите от любого другого, это даже ботаник не может сделать, только если по семенам или химическому анализу, но у нас нет таких тестов», — сказал специалист.

Он добавил, что список запрещенных растений скорее касается теоретических, а не практических вещей.

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова до этого сообщила, что некоторые виды растений не следует выращивать на своем земельном участке или на придомовых территориях, поскольку за это может грозить реальный тюремный срок.

Эксперт напомнила, что список запрещенных к выращиванию растений прописан в Постановлении Правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года.

Ранее российские ученые рассказали, как подготовить огород к новому сезону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами