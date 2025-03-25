Оставивший Горно-Алтайск без света житель действовал по наводке мошенников

Поджегший подстанцию в Горно-Алтайске, из-за действий которого город частично остался без света, рассказал, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

По данным следствия, в середине марта 20-летний житель города взял в банке кредит в размере 200 тыс. руб., поддавшись на уговоры злоумышленников. Когда он перевел деньги им, ему сказали, что средства пойдут на финансирование ВСУ, и начали угрожать уголовным преследованием за госизмену. Мошенники предложили вернуть молодому человеку деньги, если он подожжет электроподстанцию города.

Вечером 20 марта в Горно-Алтайске из-за его действий произошло масштабное отключение электроэнергии. Молодой человек облил один из распределительных щитов моторным маслом и бензином, которые были у него с собой, затем поджег его и скрылся. Его личность удалось остановить и провести задержание. Сейчас местный житель заключен под стражу. Сумма нанесенного им ущерба оценивается в 3,5 млн руб.

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