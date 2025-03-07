Студент московского вуза поджег дверь здания ФСБ на Лубянке

В Москве задержали студента, который поджег дверь здания ФСБ в центре Москвы. Он действовал по указке неизвестных. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел вечером 6 марта. 17-летний студент подошел к зданию ФСБ на Лубянке, плеснул на дверь горючую жидкость, которую он принес с собой в пластиковой бутылке, и поджег ее. Огонь оперативно потушили, а юношу задержали.

Молодой человек учится на втором курсе Московского государственного университета спорта и туризма. По его словам, устроить поджог его уговорили мошенники. Другие подробности случившегося не уточняются.

До этого в Москве правоохранители задержали 19-летнего курьера аферистов, который помогал злоумышленникам обманывать пенсионеров на миллионы рублей.

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