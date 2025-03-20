Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Позднякова: на следующей неделе в Москве потеплеет до +11°C

На следующей неделе температура воздуха в Москве будет доходить до +11°C. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В основном будет преобладать облачная с прояснениями. В дневные часы в пределах +6...+11°C, ночью — +1...+4°C. Существенных осадков не ожидается», — уточнила синоптик.

Она добавила, что в середине недели с 24 марта в столице могут пройти небольшие дожди. За сутки локально может выпасть не более двух миллиметров осадков, заключила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что комфортная весенняя погода вернется в Москву в пятницу, 21 марта. По его словам, в этот день за счет старта адвекции теплого воздуха и усиления влияния погожего антициклона начнется возвращение комфортной весенней погоды, под утро не ниже -3°C…+2°C, дневная температура повысится до +4°C…+9°C.

Тишковец добавил, что в субботу, 22 марта, воздух в столице днем прогреется до +5°C...+10°C. Ночью будет около 0°C. В воскресенье, 23 марта, «станет еще на градус-другой выше», отметил синоптик.

Ранее синоптик рассказала, когда Москву и Подмосковье накроет весеннее тепло.