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Москвичам пообещали во вторник дожди и 8°C

Гидрометцентр сообщил, что во вторник в Москве будут дожди и до 8°C
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Алексей Майшев/РИА Новости

Во вторник, 25 марта, температура в столице поднимется до 8°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей города ждет облачная погода. Возможен дождь. Температура будет колебаться в диапазоне от 6 до 8°C. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, а ветер в 7-12 м/с будет дуть с юга. В ночь на среду температура понизится до 1...3°C, ветер в 8 м/с будет дуть с юго-запада, возможны небольшие осадки, а давление понизится до 748 мм ртутного столба.

Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что эта рабочая неделя будет отличаться теплой погодой, а к выходным воздух прогреется до 15°C, что превысит климатическую норму для этого времени года. С четверга погода начнет меняться, в столицу придут теплые воздушные массы с юга и юго-запада. В эти дни воздух прогреется до 9…11°C. Рекордное давление в 864,5 мм ртутного столба, которое ожидают в пятницу, начнет снижаться.

Ранее москвичей предупредили о «долгожданных» дождях в конце марта.

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