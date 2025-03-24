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Москвичам пообещали весеннюю «жару» до +15 градусов

Синоптик Вильфанд: к выходным в Москве потеплеет до +15 градусов
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Алексей Майшев/РИА Новости

Эта рабочая неделя будет отличаться теплой погодой в столичном регионе. К выходным воздух прогреется до +15 градусов, что превысит климатическую норму для этого времени года, рассказал 360.ru руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночи будут теплыми в течение всей недели, немного понизиться температура может только днем во вторник и среду. Как объяснил метеоролог, такая погода связана с антициклоном, который затем перейдет в сторону востока. Это приведет к смене погоды на облачную, температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +9 градусов.

На вторник синоптик спрогнозировал «заметные» осадки, в последующие дни обойдется небольшим дождиком.

С четверга погода снова начнет меняться, в столицу придут теплые воздушные массы с юга и юго-запада. В эти дни воздух прогреется до +9…+11 градусов, а в субботу столбики термометров поднимутся до +15 градусов, что выше климатической нормы, отметил Вильфанд. Рекордное давление в 864,5 мм ртутного столба, наблюдавшееся накануне, начнет снижаться, заключил метеоролог.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также спрогнозировала на эту неделю потепление в Москве. По ее словам, в дневные часы температура будет в пределах +6...+11 градуса, ночью +1...+4 градуса. А в середине недели с 24 марта в столице могут пройти небольшие дожди. За сутки локально может выпасть не более двух миллиметров осадков, отметила Позднякова.

Ранее ученые впервые составили прогноз погоды для загадочного межзвездного объекта.

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